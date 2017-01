El vot immigrant, clau per guanyar el referèndum

Per tant, un total de 833.253 immigrants residents a Catalunya podrien votar en el referèndum previst per al setembre d'enguany. Això, és clar, si el marc legal que s'elabori per aquesta consulta permet que els estrangers que viuen a Catalunya puguin votar. Segons les dades de l'INE, els estrangers que resideixen i estan empadronats a Catalunya representen un 15,1% del total de la població del Principat .

Més de 800.000 immigrants residents a Catalunya poden tenir la clau per decantar la balança del referèndum . Ho assegura el secretari del Casal Argentí de Barcelona, Diego Arcos, integrant de la comissió promotora de la Plataforma per la República Igualitaria (PRI). En declaracions a El Món , Arcos ha explicat que, segons les dades de l'INE del 2015, hi ha 823.577 catalans d'origen estranger -amb DNI espanyol o no- majors de 18 anys. A aquests se'ls han de sumar els 9.676 nouvinguts que han assolit la majoria d'edat durant el 2016.

El cinquè i últim llibre del Codi Civil Català es va aprovar al Parlament el 2006, i el 2012 es van iniciar els tràmits per al sisè llibre . Mentrestant, Arcos lamenta que en les cites electorals s'hagi aplicat la Llei d'Estrangeria espanyola , que no permet votar els immigrants sense DNI espanyol, tot i estar empadronats a l'Estat.

| PRI

Immigrants pel Sí

El col·lectiu PRI, format íntegrament per immigrants, està convençut que els nouvinguts tenen la clau perquè el Sí s'imposi en el referèndum. De fet, fa mesos que la plataforma es mou per convèncer els partits sobiranistes que han d'intentar seduir el vot immigrant. A l'octubre el PRI va començar una ronda de trobades al Parlament, començant per la pròpia presidenta de la cambra, Carme Forcadell.

El PRI també s'ha reunit amb representants del PDeCAT, ERC, CSQP i la CUP, i espera reunir-se properament amb l'ANC, Òmnium i l'AMI. En aquest sentit, Arcos ha insistit que el bloc independentista ha d'intentar captar el vot immigrant. "No tinc cap dubte que, òbviament, la majoria dels nouvinguts votarem que Sí en el referèndum".

Com a exemple, Arcos proposa que les entitats i els partits sobiranistes subtitulin declaracions de dirigents com Forcadell o el propi president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en idiomes com l'àrab, el suahili o fins i tot el francès. "Molts nouvinguts entendran que, mentre l'Estat ens oprimeix amb la Llei d'Estrangeria, a Catalunya s'aposta per una República que ens té en compte", ha argumentat Arcos.

| PRI

Por pel vot

Tot i això, el secretari del Casal Argentí de Barcelona alerta que els partits catalans tenen "certa por" en permetre el vot dels immigrants, ja que "no saben què votarem". "Es nota un cert acolloniment", ha valorat Arcos, que d'altra banda es mostra convençut que el vot immigrant que més es mobilitzaria seria favorable a la independència.

Finalment, Arcos ha conclòs que és molt important que durant les diverses campanyes pel referèndum que organitzin partits i entitats tinguin en compte els immigrants. "Si no s'explica que podem votar, no votarem, és tan senzill com això. I el resultat anirà just, les enquestes marquen un empat tècnic. Nosaltres podem decantar la balança", ha remarcat Arcos.

El PRI oferirà una roda de premsa aquest dimecres a les 11:00 hores a l'Associació de Treballadors Pakistanesos (c/ d'En Robador, 11) per a presentar les propostes de la plataforma.