Aznar reapareix demanant la represa de reformes "incomplertes"

L’expresident del govern espanyol José María Aznar ha demanat aquest dilluns “responsabilitat” a tots els grups polítics per introduir una agenda reformista que faci viable la sostenibilitat de la recuperació econòmica. En una intervenció prèvia a l’esmorzar informatiu que ha mantingut amb l’Associació Valenciana d’Empresaris, Aznar ha advertit que tot i que el 2016 ha estat un bon any econòmic per a l’Estat espanyol “els vents de cua no bufen tan forts” i ha reiterat la necessitat de reprendre unes reformes que considera “incomplertes”.

En aquest sentit, ha demanat una reforma fiscal integral i ha advertit dels riscos de recórrer a l’augment d’impostos com a una única forma de reduir el dèficit. L’actual president de la fundació FAES ha dit ser conscient de les limitacions d’un govern en minoria però ha indicat que el dilema no pot ser triar entre acords o reformes, demanant “responsabilitat” a totes les forces polítiques. Aznar ha evocat la seva experiència de governs sense majoria parlamentària i compromès amb objectius exigents de convergència amb Europa per fundar l’Euro.