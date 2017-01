Arrimadas: "El Govern no tindrà més remei que convocar eleccions d'aquí poc"

La líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, ha pronosticat aquest dilluns que el Govern "no tindrà més remei" que convocar eleccions "d'aquí poc" perquè es troba en un "carreró sense sortida" . "Es percep clarament el final de cicle. Hem d'aprofitar el 2017 per recuperar el seny a Catalunya", ha afirmat. En aquesta línia, ha afegit que C's està "preparat" per una nova contesa electoral i ha reivindicat la seva formació com l'"alternativa" a l'executiu de Carles Puigdemont . En roda de premsa i al·ludint a unes declaracions de Neus Munté, Arrimadas ha lamentat que l'"única prioritat" del Govern sigui "repetir el 9-N". A més, ha criticat que el PDeCAT pretengui "recuperar" Artur Mas per "tornar a parlar del mateix".

Arrimadas ha assegurat que l'executiu de Junts pel Sí aparca l'agenda social per centrar els seus esforços en el "processisme". "El Govern no té cap altre projecte que repetir el 9-N, està sense pressupostos , depenent de la CUP i sembla que sense president. Es posen data de caducitat a tot", ha recriminat.

Per tot plegat, la dirigent taronja ha augurat que s'acosta "un final de cicle" i nova convocatòria electoral, tot i que ha evitat demanar-les explícitament. "No és positiu que hi hagi eleccions cada dos anys però l'alternativa de bloqueig i d'un govern independentista és pitjor", ha opinat.

A propòsit d'això, la presidenta del grup parlamentari de C's està "preparat" per afrontar l'"oportunitat" d'una nova contesa electoral, ja que disposa d'equip i programa, és una formació "moderna, dialogant i capaç de negociar millores amb el govern espanyol per a Catalunya".

Resposta a les crítiques internes

En relació a les corrents crítiques dins del partit, que denuncien falta de transparència i autoritarisme per part del nucli dur d'Albert Rivera, Arrimadas ha defensat el nivell de "qualitat democràtica" interna: "som un partit obert, la gent es pot expressar en plena llibertat i la militància decidirà sense cap mena de restriccions", ha dit.

D'aquí al cap de setmana del 4 i 5 de febrer, C's escollirà una nova junta directiva i ratificarà les ponències d'estatuts, estratègia i valors. Arrimadas ha negat que hi hagi dificultats per elevar les esmenes dels afiliats fins a l'assemblea general que les sotmetrà a votació, ja que es debatran 25 esmenes per cada ponència (20 avalades per un comitè d'anàlisi i cinc més d'entre les més votades).