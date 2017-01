Casado compara la Generalitat i Puigdemont amb "un conductor suïcida"

| ACN

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha recordat que es compleix un any del mandat de Carles Puigdemont i ha comparat el seu mandat i la deriva de la Generalitat amb un "conductor suïcida". "Arriba un moment en que si hi ha massa llums en contra haurien de reflexionar si són ells els que van en direcció contrària", ha dit. Segons Casado, aquest any de mandat de Puigdemont "ha estat nefast per a la societat catalana i pel que fa a la influència a la resta d'Espanya". "Tan de bo la Generalitat disposi d'un govern responsable que s'ocupi de veritat de les necessitats dels catalans i que no estigui segrestat pels radicals de la CUP que el que estan fent és que aquesta fugida endavant pugui portar a un precipici", ha dit en roda de premsa a la seu de Génova.