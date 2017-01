Cotarelo: “La candidatura de Mas és una qüestió de justícia”

Sobre aquest debat, el catedràtic de Ciència Política de la UNED Ramón Cotarelo, que va donar suport a la CUP durant la campanya del 27-S, assegura en declaracions a El Món que una hipotètica candidatura d’Artur Mas a la Generalitat en nom del PDeCAT “ és una idea magnífica , perquè Mas acumula capital polític i moral, i a més a més, hi ha una qüestió de fer justícia amb algú que va saber apartar-se a temps per salvar el procés, amb un cost personal enorme”.

L'avís de Carles Puigdemont que no serà candidat del PDeCAT a les properes eleccions , tal i com ja va deixar clar el dia que va prendre possessió del càrrec de president de la Generalitat el 10 de gener de 2016, ha revolucionat el partit. Tot i que la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha demanat aparcar el debat successori perquè la prioritat és el referèndum, comencen a sonar noms de possibles candidats. Fins i tot, el de l'expresident Artur Mas. Ha estat la vicepresidenta del Govern, Neus Munté, que ha defensat que "seria un grandíssim candidat, perquè és un actiu polític a Catalunya i a l'estranger".

| ACN

A parer de Cotarelo, la renúncia de Puigdemont a ser candidat del PDeCAT i que aparegui el nom d’Artur Mas no ha de sorprendre ningú, perquè “no és que ara a algú se li acudeixi pensar en Mas, el pas al costat de l’aleshores candidat estava pactat, i incloïa que Puigdemont el rellevés de forma transitòria per evitar el naufragi a què conduïa l’encaparrament de la CUP, que per cert, encara no he entès”. A partir d’aquí, afegeix aquest politòleg madrileny, si es produeix la reaparició de Mas, “voldrà dir que la màquina està funcionant i que hi ha un projecte col·lectiu”.

“Algú pot explicar per què es retira Puigdemont, si no és perquè està pactat?”, es pregunta Cotarelo, que creu que el PDeCAT “amb Mas es posicionaria per guanyar les eleccions, sobretot perquè té un contenciós amb ERC, perquè Mas és un líder molt transversal, que transcendeix el seu partit”, sentencia en declaracions a El Món.