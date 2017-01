Albiol considera que Puigdemont no repetirà per "por a una patacada electoral"

| ACN

El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, ha assegurat aquest dilluns que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no repetirà per “covardia política” i per “por a una patacada electoral”. “És evident que li agradaria repetir com a candidat a la presidència, com qualsevol polític”, ha reflexionat en veu alta Albiol. “I, si no ho fa, no és per responsabilitat ni perquè la seva missió s’ha acabat sinó perquè és molt conscient que les urnes se l’emportaran per davant tant a ell com a qualsevol candidat del PDECat”, ha puntualitzat el coordinador general del PPC.