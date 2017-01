El PDeCAT tanca el debat successori: "Ara no toca"

Pascal ha confirmat que Puigdemont ja ha traslladat a la direcció del partit el que ja va advertir des del principi, que no vol presentar-se com a candidat dels exconvergents en uns nous comicis. "És un exercici de coherència" , ha opinat Pascal, que ha assegurat que el president de la Generalitat seguirà "al peu del canó" de la feina interna del partit i del procés sobiranista. "I li respectem la decisió", ha apuntat

El PDeCAT ha volgut tancar el debat successori del partit , després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont , hagi recordat que no té intenció de presentar-se en unes altres eleccions al Parlament. En la roda de premsa posterior a la reunió del comitè nacional, la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal , ha estat contundent: "Ara no toca, i quan toqui ja farem el que haguem de fer".

Sobre el debat de noms, Pascal ha remarcat que qualsevol proposta pot ser molt bona, però ha insistit en aparcar la discussió sobre la successió del candidat. "Ara no és temps de parlar de noms", ha remarcat la coordinadora general del PDeCAT, que ha explicat que el debat s'obrirà quan hi hagi una convocatòria electoral. "Ara el que hi ha és el referèndum", ha argumentat.

Pascal ha estat clara: "No em sentireu a mi referir-me a un candidat millor o pitjor", després que la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Neus Munté, assegurés que l'expresident Artur Mas seria "un grandíssim candidat".

Preguntada per la premsa per si Puigdemont es presentaria a unes eleccions, en cas de no celebrar-se el referèndum, Pascal ha reiterat la seva contundència: "Res no ens fa pensar que el referèndum no es faci", i en aquesta línia s'ha mostrat convençuda que els pressupostos s'aprovaran i que no seran un impediment. "Tenim unes bones pases perquè els comptes s'aprovin, no seran una gran pedra a la sabata", ha conclòs.