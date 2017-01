ERC té "màxima confiança" en què la CUP aprovarà els pressupostos

ERC té "màxima confiança" en el fet que "Catalunya acabarà el febrer amb uns pressupostos aprovats" , segons ha expressat aquest dilluns el seu portaveu, Sergi Sabrià. De fet, des dels republicans ni tan sols s'ha contemplat l'escenari plantejat pel portaveu de Demòcrates, Toni Castellà, segons el qual els comptes no serien imprescindibles per a poder tirar endavant el referèndum previst pel setembre.

Els pressupostos són "una peça importantíssima" per a poder votar al setembre i els republicans treballaran a fons perquè s'aprovin, segons Sabrià. Uns comptes que des d'ERC han tornat a batejar com "els més socials de la història": " Són els primers expansius després de molts anys , creixen totes les partides socials i aquestes ocupen més percentatge que mai", ha reblat Sabrià.

En aquest sentit, el portaveu dels republicans també ha valorat positivament el primer any de Govern presidit per Carles Puigdemont, després del "pas al costat" d'Artur Mas: "Estem molt satisfets per l'accent social que hi hem aportat, que ja es veu en els pressupostos, i en el compromís pel referèndum vinculant pel 2017".

ERC assegura no entendre els comuns





Sabrià també ha assegurat no entendre la postura dels comuns pel que fa el referèndum: "Quan el plantejament era d'eleccions plebiscitàries volien un referèndum, i ara el que volen són eleccions", ha criticat. "Sembla que el que volen és que res canviï", ha conclòs el portaveu republicà, que ha fet una crida a tots els defensors del dret a decidir a "sumar-se al referèndum sense apriorismes".