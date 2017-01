El PDeCAT demana una resposta "de gran envergadura" en el judici pel 9-N

El 6 de febrer comença el judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per haver organitzat el procés participatiu del 9-N. Les entitats sobiranistes ja preparen "una mobilització massiva i important" per donar suport a l'expresident de la Generalitat, a la vicepresidenta del Govern i a l'exconsellera d'Ensenyament. A la mobilització s'hi sumaran els partits sobiranistes , a l'espera que es concretin els detalls de l'acció.

Al seu torn, el PDeCAT ja ha avançat que la reacció ha de ser contundent: "La resposta ciutadana i política haurà d'estar a l'alçada, i haurà de ser de gran envergadura", ha afirmat Marta Pascal.

La coordinadora general ha advertit que la persecució judicial "no passarà per alt" a la comunitat internacional, i ha fet una crida per denunciar-la "amb totes les forces". "Volem explicar què està passant", ha continuat Pascal, que ha reclamat que el sobiranisme i la ciutadania en general es trobin perquè "la resposta de país sigui molt gran".