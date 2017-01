Continua la guerra interna a Podemos

| ACN

La cap de gabinet de Pablo Iglesias, Irene Montero, ha enviat un missatge directe al secretari de política, Iñigo Errejón. Li ha recordat que té, com qualsevol altra persona a Podemos, "legitimitat per demanar el que vulgui" en el futur del partit, però ha avisat que "per guanyar Mariano Rajoy" la formació morada "no pot ser un pastís a repartir". Montero ha defensat que el projecte d'Iglesias per al partit passa perquè es deixi participar la gent sense que se li demani un carnet. "Cal garantir que Podemos no és un pastís, que la gent no necessiti adscriure's a cap família", ha afegit.

La també portaveu adjunta d'Unidos Podemos al Congrés, respon així a les preguntes sobre el repartiment de poder que pretén negociar Errejón. Amb tot, ha preferit fer una "tasca de contenció", perquè és el que demana la militància "a crits" i fer cas a la petició del líder, Pablo Iglesias, de no "rentar els draps bruts" als mitjans. "En un procés de debat cadascú té dret a plantejar el que sigui. Jo intentaré cuidar les respostes, buscar unitat. Tenim per davant un congrés amb l'objectiu d'organitzar-nos per guanyar Rajoy", ha explicat.