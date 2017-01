U2 actuarà a Barcelona el 18 de juliol

"És com si s'hagués tancat un cicle complet des que vam escriure les cançons de 'The Joshua Tree', amb tota aquesta agitació mundial, els moviments d'extrema dreta i alguns drets humans fonamentals en perill. Així que decidim engegar aquesta gira, volíem celebrar aquest cinquè àlbum ja que les cançons semblen ser de total rellevància en els temps que vivim. Estem desitjant que arribi el moment", explica el guitarrista The Edge.

Per la seva banda el vocalista de la banda Bono assenyala: "fa poc vaig tornar a escoltar 'The Joshua Tree' per primera vegada en gairebé trenta anys i és força similar a una òpera. Hi ha una gran quantitat d'emocions que semblen estranyament actuals, com l'amor, la pèrdua, els somnis trencats, la cerca de l'oblit, les divergències... He cantat molt algunes d'aquestes cançons però mai totes elles. Estic disposat a entregar-me del tot, si el nostre públic està tan emocionat com nosaltres, serà una nit increïble".