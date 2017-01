Demòcrates avisa que Espanya sortirà de la UE si no "pacta o tolera" el referèndum

| B.V.

Demòcrates de Catalunya ha aprofitat la primera roda de premsa del 2017 per mostrar confiança total en la celebració del referèndum. Els ex d'Unió, uns dels primers en apostar per la consulta vinculant, al marge de l'acord amb l'Estat, s'ha mostrat convençuts que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tirarà endavant el seu compromís.

En aquest sentit, el portaveu de Demòcrates, Toni Castellà, ha assegurat que qui tindrà un problema serà l'Estat espanyol, i no Catalunya: "El dilema el tindrà Espanya, que a la tardor haurà de decidir si pacta o tolera el referèndum, o bé es veu abocada a la sortida de la Unió Europea".

Així, Demòcrates ha intentat calmar l'independentisme en sentenciar que "pels catalans no hi ha dilema", ha afirmat. Castellà ha apuntat que si l'Estat exerceix la força per aturar el referèndum "quedarà en entredit la seva participació com a membre de la UE".