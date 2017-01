Munté: "Mas seria un grandíssim candidat"

| ACN

La consellera de Presidència de la Generalitat i vicepresidenta del PDeCAT, Neus Munté, ha considerat que l'expresident Artur Mas seria una bona opció per agafar el relleu de Carles Puigdemont. "Seria un grandíssim candidat" perquè és un actiu polític a Catalunya i a l'estranger, ha assenyalat.

En declaracions a TV3, Munté també ha parlat sobre la decisió de Puigdemont de no tornar-se a presentar. Segons la portaveu és "molt coherent" que no vulgui optar a la reelecció perquè ja va avisar que agafava el càrrec per complir un encàrrec puntual.

Tot i això, Munté ha subratllat que encara no hi ha eleccions fixades i que quan això passi, seran els associats del PDeCAT els qui escolliran el seu candidat en unes primàries. Sobre si ella voldria seria candidata, ha dit que aquest debat encara no es troba sobre la taula.

A més, la consellera ha dit que el partit no està amoïnat per la decisió de Puigdemont, sinó "decidit i enfocat" a dur a terme el referèndum amb garanties.