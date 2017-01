Un home dispara diferents trets amb una pistola de matinada a Olot

Olot va viure, diumenge, 8 de gener, a la matinada, un altre episodi de tiroteig. Després que fa tres setmanes, en un bar de la plaça Catalunya una baralla acabés amb un ferit per un tret d'escopeta, aquest diumenge, un conegut delinqüent de la capital garrotxina va disparar diversos trets pels carrers de matinada, després que el fessin fora d'un bar nocturn per no voler pagar una consumició, segons publica aquest dilluns, el Punt Avui. Segons el mateix mitjà, l'home, Juan Fajardo va ser detingut pels Mossos d'Esquadra després del tiroteig, en el qual no hi va haver cap ferit.