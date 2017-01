Guanya el sí en un referèndum, segons un sondeig

| ACN

El sí a la independència guanyaria en un referèndum amb el 42, 3% dels vots, mentre que un 41,9% votaria en contra i un 9,9% encara no té clar el sentit del seu vot. Així ho augura una enquesta de GAd3 per a La Vanguardia, que també assenyala que el 37,1% dels catalans estaria d'acord que el Govern convoqués el referèndum encara que no tingui el permís de Madrid. En canvi, el 59% dels enquestats volen una votació acordada amb l'Estat.

El sondeig també apunta que el 76% dels catalans estan a favor de la celebració d'un referèndum, és a dir, del dret a decidir. La mostra de l'enquesta és sobre 800 persones.