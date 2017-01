Podemos sobre el referèndum unilateral: "No és el que toca"

| EP

Podemos torna a parlar del referèndum català. En aquesta ocasió ha estat el diputat i secretari de Relacions amb la Societat Civil de la formació, Rafael Mayoral, que s'ha mostrat contrari a un referèndum unilateral a Catalunya, perquè considera que aquest ha d'estar basat en l'acord perquè sigui "efectiu". En una entrevista a Europa Press, ha donat suport a la petició d'En Comú Podem que se celebrin eleccions i no un referèndum, en entendre que ara mateix és un camí més efectiu. Mayoral, que es declara "absolutament respectuós" amb la voluntat dels catalans, explica que és favorable als "processos participatius per conèixer l'opinió de la gent" i rebutja que aquests puguin donar lloc a un procediment penal. Ho considera una "aberració" per a qualsevol societat democràtica.

Per aquesta raó, el dirigent de Podemos considera que l'important d'un referèndum és que "sigui efectiu", però matisa que anar una altra vegada a un procés participatiu, com seria un referèndum unilateral, ara mateix no és el que toca". En aquest sentit, recorda que el mateix Tribunal Constitucional plantejava en una de les seves resolucions que "és possible un referèndum pactat", insisteix que quan hi ha un "problema polític el fet interessant és que se solucioni dialogant i que la gent ho decideixi".

En ser preguntat quin serà la seva posició si finalment el Govern català posés les urnes, el diputat només ha dit que "quan hi hagi una convocatòria, veurem", i afegeix que la legalitat o il·legalitat d'un referèndum és una "discussió jurídica apassionada".