La corrupció i la causa del 9N, les grans cites judicials del 2017

Diversos casos oberts per presumpta corrupció en partits polítics i causes derivades del procés independentista català arribaran a judici aquest 2017 i previsiblement seran els protagonistes de l'any judicial als tribunals catalans. Entre les primeres, l'atenció la centrarà a partir de dimecres 1 de març, i fins el 27 de juny, el judici de l'espoliació del Palau de la Música, amb la suposada finançament irregular de CDC sobre la taula. Gairebé vuit anys després que el juliol del 2009 els Mossos d'Esquadra irrompessin en la institució musical, el llavors president, Fèlix Millet, i la seva mà dreta, se sotmetran a un judici, on també serà acusat l'extresorer de CDC Daniel Osàcar i exdirectius de Ferrovial, constructora que presumptament va pagar les comissions.











L'ofensiva de l'Estat contra la consulta sobre la independència del 9 de novembre de 2014 portarà l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del Govern el 2014, Joana Ortega, i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, acusats de desobediència i prevaricació. La Sala Penal i Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) els jutjarà per suposada desobediència al Tribunal Constitucional (TC), en continuar amb la consulta després de la seva suspensió; podrien ser condemnats a una inhabilitació però no a penes de presó, ja que ha quedat descartat el delicte de malversació que sí podria comportar aquesta pena. De moment, l'únic judici amb data per a aquest 2017 és el de la causa del 9N contra Mas, Ortega i Rigau. Però el TSJC podria jutjar també aquest any la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per les votacions de les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent a la Cambra catalana. A més, està oberta la causa contra el diputat del PDeCAT al Congrés Francesc Homs, que també podria jutjar-se aquest 2017. Malgrat que a Homs se l'investiga també pel 9N del seu cas s'encarrega el Tribunal Suprem (TS), per la seva condició d'aforat per aquest tribunal.