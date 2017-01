Protesta a la catedral de Vic per un avortament lliure

| ACN

Amb el lema 'L'avortament és un dret, no un genocidi', un cinquantena de persones s'ha concentrat aquest diumenge davant la Catedral de Vic. Organitzat per les associacions feministes Adona't Vic, La Xinxa de Manlleu i també per Arran Osona, els diferents col·lectius han respost amb una protesta davant el temple a les declaracions del bisbe de Vic, Romà Casanova, que en la seva glossa setmanal qualificava l'avortament de "genocidi". Des dels col·lectius s'ha demanat al bisbe que rectifiqui les seves paraules.

Una de les membres d'Adona't, Montserrat Puig, ha explicat que a més animen a sol·licitar l'apostasia, per abandonar la fe catòlica, com a resposta a la crida del bisbe perquè els pares no posposin el baptisme dels seus fills fins que aquests tinguin edat per decidir. Tot i la protesta a l'exterior, els feligresos que volien assistir a la missa han anat entrant a la catedral aliens a la polèmica.