Un procés a prova de lideratges

"La decisió permet anar per feina i tirar endavant el país. Estic convençut que els beneficis superen de llarg els costos". Dissabte, 9 de gener de 2016. Sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat. El president en funcions i candidat de JxSí a liderar el primer executiu independentista anuncia la decisió personal de fer un pas al costat i proposa l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, per ocupar el seu lloc. Final de traca i mocador per a un pols gairebé suïcida entre JxSí i la CUP que havia començat amb la campanya electoral del 27-S. En el full de ruta de l’esquerra anticapitalista hi havia enviar Mas a “la paperera de la història”, en considerar que era el responsable de les retallades i que la seva figura representava la continuació d’una CiU empantanegada en diversos casos de presumpta corrupció. Però JxSí, que havia presentat com a cap de llista l’exeurodiputat d’ICV Raül Romeva, no estava disposada a renunciar al seu compromís electoral i acceptar un canvi de president. L’aritmètica electoral havia estat diabòlica, un sol diputat, el número 63 per a JxSí, hauria salvat Artur Mas. Les urnes havien volgut posar una prova de foc a l’independentisme, donant-los de marge fins al 10 de gener de 2016 per investir un president.

El pas al costat d’Artur Mas arribava després de dos ‘No’ de la CUP en els debats d’investidura, d’infinites negociacions fallides, de pressions a banda i banda i d’un altre no final de la militància de la CUP a Artur Mas el 3 de gener, que va precipitar no només la retirada d’Artur Mas, sinó també la del cap de llista dels anticapitalistes. El periodista Antonio Baños renunciava a l’acta de diputat per disconformitat amb la decisió del seu partit.

Mas, “esperançat fins al final”

Una de les poques persones que va viure de prop les darreres hores d’Artur Mas com a candidat de JxSí a presidir la Generalitat com a membre de la permanent de CDC, l’exconseller i exdiputat al Congrés Pere Macias, assegura a El Món que si bé el pas al costat va ser un desenllaç inesperat, no va sorprendre ningú del seu entorn: “Artur Mas sabia que la decisió estava a les seves mans, i tant la permanent com l’executiva de CDC li vam dir que si no volia plegar, que convoqués eleccions i prou. Però tots els qui el coneixem bé sabíem que no ho permetria, que si arribava el moment, marxaria”. Al marge de la disposició que tingués Mas, aquest pas al costat, “li va doldre molt”, reconeix Macias, perquè “al partit tothom estava al seu costat, a ERC es van mantenir molt respectuosos amb la situació de tensió màxima després del no definitiu de la CUP el 3 de gener i l’exigència de canviar el candidat, i els independents havien fet de pont amb la CUP. De fet, era molt injust”, conclou Pere Macias.

Per altra banda, el nom de Carles Puigdemont va ser una sorpresa fins i tot per al pinyol de Mas, perquè el mateix Mas confiava “que s’arribaria a un acord in extremis, va estar esperançat fins al final. Però quan va veure que no era possible, va decidir fer el pas per salvar el procés”, rememora Macias. De fet, el nom que més sonava era el de Neus Munté, “a CDC tothom tenia clar que si no era presidenta, seria vicepresidenta”, reconeix l’exmembre de la permanent del partit.

ERC va suportar la pressió que exercia una part de la CUP, i també algunes veus del partit, que preferien renunciar al compromís de JxSí de situar Artur Mas a la Generalitat abans que posar en risc el procés. Van ser moments tensos també per als republicans. El portaveu nacional d’ERC, Sergi Sabrià, recorda en declaracions a El Món que per analitzar aquells darrers dies abans del pas al costat de Mas “cal tenir en compte que JxSí es va fer amb un objectiu molt concret, i veure néixer va suposar moltíssimes renuncies de moltíssima gent, perquè el projecte de construir una República passa per damunt de les persones i dels partits que l'integren”. En aquest sentit, Sabrià afegeix que renunciar al candidat de JxSí en va ser una, però remarca que a la coalició sempre s'ha tingut clar que el procés "no són noms ni persones concretes, sinó tot un país".