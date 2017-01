L'ANC crida a anotar a l'agenda una mobilització pel judici d'Artur Mas

| ACN

La societat civil escalfa motors per a una cita important, el judici contra Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega per haver permès el procés participatiu del 9N. En aquest sentit, el president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha demanat als ciutadans que vulguin donar suport a l'expresident el dia del seu judici que s'apuntin a l'agenda el 6 de febrer perquè l'entitat sobiranista prepara accions i una gran mobilització de suport. De fet, el mateix Sànchez va avançar a El Món que una possibilitat que s'estudiaria seria impedir físicament l'accés al judici, bloquejant l'entrada amb una munió de gent de forma pacífica.

"Fem una crida a la ciutadania que el dia 6 tingui en la seva agenda la mobilització que convocarem", ha dit Sànchez en una entrevista d'Europa Press. L'ANC pretén que la resposta al carrer sigui "massiva i important", tot i que assegura que encara s'estan tancant els detalls tècnics de les accions que portaran a terme. Segons Sànchez, es jutja Mas per haver donat veu als ciutadans, un judici que és "una de les aberracions amb perspectiva democràtica més gran que es puguin donar a Europa", i alerta que la investigació oberta contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, podria accelerar-se.

"L'Estat aboca a una confrontació jurídica. És un terreny absolutament equivocat i és el moment de defensar des del carrer les nostres institucions. Els milers de ciutadans que hem impulsat el procés i l'Assemblea no estarem passius", avisa. Per això incideix a mantenir el compromís amb l'expresident i les institucions catalanes per mostrar al món "l'absurditat de la via del suposat diàleg que l'Estat ofereix". A més, adverteix que "si l'Estat no deixa una altra solució, la gent està preparada per jugar una carta de mobilització i resistència civil, no violenta, pacífica i al carrer", perquè no estan disposats a acceptar que un congrés, un govern o un tribunal actuï, sentenciï i vulgui silenciar el fonament democràtic del seu plantejament, ha explicat Sànchez.