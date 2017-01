David Cid (ICV): "La confrontació constant entre sobiranistes no és bona per al país"

| EP

El coordinador d'ICV, David Cid, es mostra convençut que unes eleccions a Catalunya no poden substituir un referèndum d'autodeterminació ni viceversa perquè "són coses diferents", després de ser preguntat per les declaracions del portaveu d'EnComúPodem al Congrés, Xavier Domènech, que va reclamar la convocatòria d'eleccions autonòmiques en considerar que no era viable dur a terme un referèndum vinculant sense el permís de l'Estat.

En una entrevista a El Punt Avui, ha manifestat que el referèndum és clau perquè suposa "el reconeixement de Catalunya com subjecte polític" i ha criticat el càlcul electoral perquè, segons la seva opinió, endarrereix la celebració de la consulta. “No és bo per al país ni per a l'objectiu d'aconseguir el referèndum que estiguem en una confrontació constant dins l'espai del sobiranisme”, ha explicat.

A més, ha mostrat el seu rebuig al projecte de Pressupostos de 2017 perquè "no s'estan enfocant de manera raonable i queda molt marge" per fer polítiques socials". És per aquest motiu que ha apostat per unes noves eleccions que permetin configurar una nova majoria al Parlament.

D'altra banda, Cid ha lamentat la confrontació constant entre els partits sobiranistes i també l'actitud del Govern espanyol, a qui s'ha referit com un "adversari molt potent". Sobre el suport internacional al procés sobiranista, ha recriminat al Govern que no estigui aconseguint aliats suficients i s'ha referit al suport de l'esquerra verda europea al referèndum a Catalunya com un triomf de la seva formació.