20 anys sense Joan Coromines

Un dia, ja fa anys, ve mon pare i em diu "et dono diccionari del Coromines". "Visca!", vaig pensar. I no recordo a quina adreça -les mudances m’han marejat en els darrers 15 anys- arriba un dia, carregat amb els deu volums de color verd editats per Curial, i me’ls plantifica a casa. Des d’aleshores, el Coromines m’ha acompanyat a tots els canvis d’adreça, invariablement dins una caixa dedicada només a ell: tots deu volums en una de les més grosses. Hi he passat estones, llegint-lo, perquè és entretingudíssim. Un hom no té estudis filològics però sí una curiositat i un amor del tot natural per la llengua pròpia. De joveneta, jo ja coneixia Joan Coromines. Sortia per la tele. L’entrevistaven, el felicitaven pels seus aniversaris, li donaven premis. Era un senyor gran que em feia pensar en el meu padrí i que jo sabia que era molt treballador. A la tele ho explicaven. Tinc un record claríssim d’unes imatges rodades a casa seva de Pineda de Mar, remenant el seu famós fitxer: un milió de «cèdules» que ell mateix va confegir a mà i que foren la base per a l’elaboració dels diccionaris etimològics de la llengua aranesa, catalana i castellana, així com de l’ «Onomasticon Cataloniae», que recull l’origen els noms de lloc dels Països Catalans. I sense ordinador!











Joan Coromines ja era un crack de la filologia quan va agafar el camí de l’exili just acabada la guerra. Després d’estar-se a diversos països, va fer de professor durant un temps a la Universitat de Cuyo, als Andes argentins. El 1948 aconseguí una càtedra a la prestigiosa Universitat de Chicago, on passà a ser conegut com a «John Corominas», un nom que ell mateix s’auto-adjudicà, ja que «Joan» en anglès és un nom de dona i, imaginem, no hauria pas volgut que algú es confongués i li digués «Juan». Entre els anys 1954 i 1957 va publicar el «Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana», que ell mateix va refondre i convertir en el «Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico» (1980-1991, 6 vol.), referència mundial en la recerca en llengües romàniques, des d’aleshores. Durant la seva etapa nord-americana, Coromines va anar fent diverses estades a Catalunya en les quals va dedicar-se a investigar i preparar el diccionari etimològic i l’Onomasticon, en el qual ja havia començat a treballar molts anys enrere. També va anar preparant el seu retorn a casa, que es va fer efectiu el 1967, un cop jubilat a la Universitat de Chicago. Instal.lat a la seva casa de Pineda de Mar, Joan Coromines va continuar treballant a un ritme impressionant. Ja gran, amb més de 80 anys, es queixava que es cansava massa i que «només» aconseguia treballar dotze hores al dia, en dies alternats.