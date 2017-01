El caganer, l'irreverent i tunejable (i 7)

| Jordi Borràs Tot i no ser un imprescindible del pessebre -com sí ho són el nen Jesús, la Mare de Déu o Sant Josep- ni, òbviament, aparéixer en cap dels evangelis canònics ni apòcrifs, el personatge del caganer no acostuma a faltar a cap pessebre català, especialment en el de cases particular on hi ha nens. El caganer tradicional és una figureta d'un home vestit amb camisa blanca, pantalons foscos, faixa i barretina vermelles, sovint fumant amb pipa, en posició fecal i amb les natges al descobert. Situat sempre fora de la cova o estable on neix Jesús, el caganer acostuma a col·locar-se sota un pont, o en algun lloc amagat i no especialment visible.











Tot i que Catalunya és el lloc on té més arrelament, també es troben caganers al País Valencià, i fins i tot a Múrcia, Portugal i Nàpols. Aquesta figura apareix als pessebres catalans a finals del segle XVII, encara que no es van fer populars del tot fins al XIX. Però la figura del caganer no era exclusiva del pessebre, sinó que són, en origen, una mena de personificació d’escenes quotidianes que ja es representaven en rajoles decoratives del segle XVI. El caganer, però, és una figura que crea controvèrsia. Hi ha gent que no està gens d'acord amb col·locar-lo al pessebre perquè asseguren que és de mal gust o fins i tot que té un component d'irreverència religiosa. En canvi, per d'altres el pessebre no s'entén sense el caganer, ja que el vinculen amb una figura emblemàtica, popular, etc. | Jordi Borràs