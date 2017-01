Rufián: "El sorpasso serà a una autonomia, no a un partit"

El diputat d'ERC a Madrid Gabriel Rufián ha repost amb una piulada l'enquesta que publica avui el diari La Vanguardia, que preveu el sorpasso d'ERC al PDeCAT en unes eleccions catalanes. En concret, dóna 37 escons a ERC, 27 al PDeCAT i 5 a la CUP, que sumarien 69 diputats, i per tant, majoria absoluta.

Però Rufián no llegeix els números en clau partidista, sinó com el moment de superar l'autonomisme per construir una República: