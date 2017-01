Mor l'expresident portuguès Mário Soares

| Arxiu

L'històric dirigent socialista i expresident lusità Mário Soares ha mort aquest dissabte als 92 anys a l'Hospital de la Creu Roja de Lisboa, on estava ingressat des del 13 de desembre. Soares, que va ser primer ministre de Portugal dues vegades (1976-1978 i 1983-85) i president de la República des del 1986 al 1996, està considerat com una de les figures polítiques més importants del país dels últims anys per la seva decisiva participació en la transició a la democràcia quan la Revolució dels Clavells va posar fi a la dictadura portuguesa (1926-1974). L'exmandatari havia mostrat simpatia per la causa catalana en diverses ocasions i havia criticat la política de Rajoy.