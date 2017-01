Podemos demana a l'Estat més diners per als militars

| Flickr

El partit de Pablo Iglesias mai no ha renegat de l'exèrcit espanyol. És més, l'ha fet una defensa aferrissada quan ha estat en el punt de mira. Avui ha estat el secretari d'Organització de Podemos, Pablo Echenique, qui ha fet una petició a l'Estat en relació a aquesta força militar. Ha demanat un augment del pressupost del ministeri de Defensa destinat a "millorar condicions de vida dels soldats" .

Echenique s'ha manifestat en aquests termes a València, en ser preguntat pel possible pacte proposat per la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, per fixar la despesa en el pressupost. "Esperem que aquests increments siguin compatibles amb la despesa social, tot i que temem que no serà així", ha assegurat Echenique, que ha afegit que el PP és un partit "que mai ha donat importància a la despesa social".

També espera que la despesa en Defensa "vagi destinada a millorar les condicions de vida dels soldats, i que no vagin com aquests 115 milions d'euros a empreses relacionades amb l'anterior ministre Morenés". "Hi ha un problema de precarietat laboral entre la tropa i esperem que la despesa vagi per aquí", ha conclòs.