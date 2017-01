Els veïns de Torredembarra podrien votar si es torna a penjar l'estelada

| ACN

Fa uns dies, l'alcalde de Torredembarra, el republicà Eduard Rovira (ERC), retirava la bandera estelada i penjava la bandera espanyola al costat de l’entrada de l’Ajuntament. Enfilat damunt d’una escala, el batlle donava compliment a la sentència judicial dictada arran d’un contenciós interposat per la Delegació del govern espanyol a Catalunya. Rovira prenia la decisió personal de penjar la senyera sota la bandera espanyola per reivindicar la llibertat del poble català i com a símbol de rebuig a la “submissió”, agafant com a inspiració l’època de les batalles navals. Segons l’alcalde, quan un vaixell en conqueria un altre, “l’ocupat” navegava fins a port amb la bandera del conqueridor damunt de la seva.

La decisió, però, no convenç Alternativa Baix Gaià, un dels socis del govern d'ERC a Torredembarra, que ha anunciat que presentarà en el pròxim ple una moció on proposaran fer una consulta oberta a la ciutadania preguntant si l'estelada ha d'onejar a l'Ajuntament o no. El portaveu d'ABG i tinent d'alcalde, Lluís Suñé, ha explicat que si la ciutadania vota que no, no es penjarà l'estelada i que si vota que sí, "onejarà amb suport popular" i ha dit que, aleshores, "la justícia espanyola faci detencions massives al municipi".

Suñé, explica que tot i que no compartir la decisió d'acatar la sentència, no demanen la dimissió de l'alcalde, el republicà Eduard Rovira, i reclama "màxima unitat" de les forces sobiranistes i que no se l'ataqui perquè ha reaccionat "davant una pressió judicial". Una vintena de veïns s'han aplegat aquest dissabte davant el consistori per fer una menjada de truites com a protesta per la sentència amb el lema 'Trenquem l'ou per fer la truita'.