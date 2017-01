L'autor del tiroteig a Florida havia estat condecorat a l'Iraq

L'autor del tiroteig a l'aeroport Fort Lauderdale de Florida és un exveterà de la guerra d'Iraq de 26 anys. Es tracta d'Esteban Santiago, d'origen porto-riqueny, va disparar divendres a la tarda amb una semiautomàtica de 9 mm de manera indiscriminada contra les persones que esperaven la sortida de l'equipatge a la terminal 2 de l'aeroport. Va matar 5 persones i en va ferir 8 més.

L'exsoldat havia estat destinat a l'Iraq dos anys, el 2010 i el 2011. Havia rebut sis medalles per la seva feina com a enginyer en combat a l'Iraq. Després, va tornar a servir a la Guàrdia Nacional d'Alaska abans de passar a la reserva activa l'agost del 2016.

Un familiar d'Esteban ha dit que ja no era la mateixa persona des que va tornar de l'Iraq, i de fet, feia dos mesos que Esteban Santiago rebia atenció psiquiàtrica a un hospital d'Anchorage, a Alaska, on vivia. Segons han informat les autoritats, Santiago s'havia adreçat fa uns mesos a la policia local per dir que sentia veus, i li van aconsellar que demanés ajuda mèdica.

Malgrat els antecedents psiquiàtrics d'Esteban Santiago, les autoritats federals no descarten que l'agressor tingués motivacions terroristes. George Piro, l'agent de l'FBI responsable de la investigació, ha assegurat als mitjans de comunicació investigaran qualsevol indici per determinar les motivacions que hi ha darrere del tiroteig.