Comín defensa el referèndum unilateral com "el millor favor" als espanyols

| ACN

El conseller de Salut, Toni Comín, defensa el referèndum unilateral com "l'única via per avançar en el conflicte amb l'Estat". Així ho ha dit en declaracions al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, en una taula rodona en què hi havia també el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, i l'exdiputat de la CUP Quim Arrufat. "Volem el referèndum encara que no ens donin permís, perquè a més a més, als companys de la resta d'Espanya que també són demòcrates i progressistes és el millor favor que els podem fer. Tirar nosaltres pel dret i obrir un procés constituent aquí, que és l'única manera d'obrir un procés constituent allà", ha dit Comín. El conseller també ha insistit que el referèndum tindrà efectes polítics vinculants.

Per la seva banda, Xavier Domènech ha insistit que el referèndum no ha de ser un nou 9-N: "Li poses una caixa nova i un altre llaç i és el mateix regal... Home, nosaltres esperem que sigui un altre regal. Hi ha gent treballant-hi, i crec que per als qui som en aquesta taula, però també per a molta altra gent, allò esperable és que no sigui el mateix".

Finalment, Quim Arrufat ha destacat que Catalunya és l'únic lloc d'Europa on es viu un procés com aquest: "Totes les cartes dels reis les escriuren aquí, enlloc d'Europa s'està iniciant un procés constituent, i en canvi, a la resta d'Europa les preocupacions són unes altres".