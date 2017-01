C's: "L'exèrcit es juga la vida per defensar els nostres drets"

El portaveu de C's al Parlament, Carlos Carrizosa , ha fet una defensa aferrissada de l'exercit espanyol quan ha estat preguntat per les paraules de la ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, atorgant a l'exercit el paper de defensar el compliment de la Constitució. Davant això, el diputat de C's ha cregut convenient remarcar que "en un país democràtic, l'exercit mereix el suport de la població en tant que els militars es juguen la vida per defensar els nostres drets i els nostres valors democràtics". "No crec que s'hagi d'entrar en res més al voltant de l'exercit", ha sentenciat.

Carrizosa també ha reaccionat a les paraules del president de la Generalitat, que dijous va dir que creu que d'aquí a un any ja no serà president i que no té intenció de presentar-se a les properes eleccions catalanes. "Seguim amb un Govern inestable i ens sembla normal que Puigdemont no vulgui continuar en aquesta inestabilitat permanent, que no li permet ni tan sols assegurar que acabarà 2017 com a president de la Generalitat", ha dit Carrizosa, tot afegint que Puigdemont és ara mateix "presoner d'un partit antisistema i no té marge de maniobra". Per a C's, que la CUP "qüestioni de nou" l'aprovació dels pressupostos del Govern és un signe més de la "inestabilitat" que estan provocant els anticapitalistes a Puigdemont.