Albiol explica els plans de l'Estat a Catalunya per combatre l'independentisme

| Europa Press El coordinador general del PP català, Xavier García Albiol, ha explicat que l'Estat redoblarà la seva presència a Catalunya per fer front a l'"adoctrinament" que creu que estan fent els independentistes a la societat catalana. En una entrevista d'Europa Press, Albiol ha assegurat que el Govern i els partits sobiranistes "han aprofitat els últims anys per provocar una desconnexió del sentiment de pertinença a Espanya" entre els catalans. Considera que ho han fet des de tots els àmbits, des del polític fins al mediàtic, passant pel cultural i l'educatiu: "Hi ha hagut un ús tremendament cruel del que és una part de l'escola pública, que s'ha convertit en un instrument d'adoctrinament a favor del sentiment independentista i en contra del que significa Espanya". Ha dit que "ara que els partits constitucionalistes s'estan replantejant una reforma de la llei educativa, han de tenir la capacitat de saber llegir el que està passant als territoris i, especialment, saber llegir les necessitats en matèria educativa que fan falta a Catalunya". En aquest sentit, ha apostat perquè PP, PSOE i C's incloguin "mesures correctores" en la legislació per evitar aquest fenomen, quelcom que considera que ja s'hauria d'haver fet quan es van traspassar les competències educatives a Catalunya si s'hagués previst que algunes escoles s'usarien com a instrument per propagar la tesi independentista, ha dit. La missió del Govern espanyol i dels partits constitucionalistes en aquesta legislatura és "combatre aquesta desconnexió a través de més presència del que significa l'Estat i del que és el sentiment de ser espanyol" a Catalunya.











Preguntat per les mesures concretes que es portaran a terme, ha apostat, per exemple, per traslladar la seu central de l'Instituto Cervantes de Madrid a Barcelona, "on es posaria més en valor", i per fer partits de la selecció espanyola de futbol a Catalunya. "Els catalans han de tenir molt clar que el Govern d'Espanya està al seu costat, ha invertit i seguirà invertint a Catalunya", malgrat que els independentistes s'han esforçat, amb èxit, per fer creure el contrari, segons ell. Albiol ha "ofert al Govern la possibilitat" de donar suport al capítol d'Interior dels Pressupostos 2017 si s'ofereixen 500 noves places de Mossos d'Esquadra i es garanteix que els agents queden al marge de qualsevol pressió política. Aquesta acció seria una mostra de suport al conseller Jordi Jané, de qui la CUP ha demanat la dimissió en acusar-lo d'haver actuat d'ofici en la detenció de diversos companys acusats de cremar fotos del Rei.