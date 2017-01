El PSC reclama a dos regidors de Sabadell que tornin l’acta

| Arxiu

La direcció del PSC ha reclamat als dos regidors de Sabadell que han deixat el partit que tornin la seva acta. En una entrevista a l’ACN, el secretari d’Organització del PSC, Salvador Illa, els ha recordat que van ser escollits dins de la candidatura socialista i els ha exigit que siguin “honestos amb ells mateixos i amb la ciutat”. Davant de les crítiques dels dos regidors –Lluís Monge i Carels Bosch-, Illa ha defensat que el PSC treballa per “enfortir” la formació local i construir un “temps nou” amb l’objectiu de fer una “proposta atractiva” per a la ciutadania.

Sobre si l’actual portaveu del grup municipal, Josep Ayuso, repetirà com a candidat a les eleccions municipals, Illa ha dit que aquest és un debat que ara per ara no s’ha obert ni toca obrir i ha explicat que se centren en “fiscalitzar” l’acció de l’actual govern, que ha assegurat que està “per sota de les expectatives que hi havia dipositat els ciutadans”. Els dos regidors van anunciar fa unes setmanes que deixaven el partit per desavinences amb la formació local però van decidir mantenir l'acta com a regidors no adscrits a cap formació.