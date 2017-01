L'escriptora Care Santos rep el 73è Premi Nadal amb la novel·la 'Media vida'

L'escriptora Care Santos (Mataró, 1970) ha estat distingida aquest divendres a la nit amb el 73è Premi Nadal amb la novel·la 'Media vida' . Presentat provisionalment amb el títol 'El juego de las prendas', l'obra se situa l'any 1981 quan cinc dones es retroben després que un aparent joc infantil 30 anys abans els marqués la resta de la vida. La trobada els serveix per trobar el perdó que la maduresa i el pas del temps els ofereixen. 'Media vida' retrata una generació de dones que van haver de reconstruir els seus destins en un moment en què la hipocresia per guardar les aparences s'enfrontava a una nova mirada de llibertat. El Premi Nadal és el guardó literari més antic de l'Estat, dotat amb 18.000 euros, i l'atorga anualment l'editorial Destino.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, Care Santos ha publicat una desena de novel·les, sis llibres de relats i diverses obres per a joves i infants. És una de les autores més llegides del país i les seves obres han estat traduïdes a una vintena d'idiomes. Entre d'altres, ha guanyat el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull per l'obra 'Desig de xocolata' el 2014; com també els premis Edebé, Gran Angular, Ramon Muntaner i Protagonista Jove. En recollir el guardó, Care Santos ha destacat que amb ‘Media vida’ volia fer un homenatge a la generació de la seva mare, a unes dones “que van néixer en un país molt conservador i tradicional i que van fer un llarg camí fins arribar al país on vivim avui”.



A la novel·la, ha avançat, cinc amigues es retroben l’any 1981 després de més de trenta anys sense contacte. En aquesta trobada, amb el record d’una experiència “terrible” ocorreguda quan eren nenes en un internat de monges, les amigues comprovaran si són o no capaces de “perdonar i perdonar-se”. “Només es pot perdonar l’imperdonable”, ha apuntat Santos citant Joan Carles Mèlic, com a única pista sobre el resultat d’aquesta trobada.