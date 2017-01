Diversos morts per un tiroteig a l'aeroport Fort de Lauderdale de Florida

Diverses persones han mort com a conseqüència d'un tiroteig registrat aquest divendres a l'aeroport de Fort Lauderdale-Hollywood, al sud de Florida, segons fonts policials esmentades per la cadena NBC News. Segons aquestes informacions, una persona ha estat detinguda per la seva presumpta relació amb aquests fets, que han obligat a interrompre l'activitat a l'aeròdrom i han generat escenes de caos.

"Hi ha un incident a la terminal 2, a la recollida d'equipatge", ha publicat l'aeroport a Twitter, on ha informat també que "tots els serveis estan temporalment suspesos". "S'han realitzat trets. Tothom corre", ha escrit a Twitter l'exportaveu de la Casa Blanca Ari Fleischer, que ha afegit: "Tot sembla en calma ara, però la policia no ens deixa sortir, com a mínim a la zona on sóc".

Un altre testimoni, Gene Messina, ha relatat a la CNN que ha presenciat els primers moments de l'evacuació immediatament després d'aterrar: "He sortit de l'avió i he vist gent corrent i cridant", ha explicat.