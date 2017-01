Cinc morts per un tiroteig a l'aeroport de Fort Lauderdale de Florida

| CNN

Un mínim de cinc persones han mort com a conseqüència d'un tiroteig registrat aquest divendres a l'aeroport de Fort Lauderdale-Hollywood, al sud de Florida, segons fonts policials que donen la situació per controlada després de l'arrest d'una persona sospitosa. "Hi ha un incident en la terminal 2, a la recollida d'equipatge", ha publicat l'aeroport a Twitter, on ha informat també que "tots els serveis estan temporalment suspesos" fins a nou avís en un aeròdrom que presta servei a més de 70.000 persones al dia.