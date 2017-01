Álvarez-Espejo ofereix mà estesa perquè l'exèrcit torni a participar al Festival de la Infància

| ACN

L'inspector general de l'exèrcit espanyol, Ricardo Álvarez-Espejo, ha lamentat aquest divendres en el discurs de la Pasqua Militar que les Forces Armades no tinguessin representació aquest Nadal al Festival de la Infància de Barcelona per primera vegada des del 2002 i ha expressat el "ferm desig i mà estesa per poder reprendre'n, de nou, la participació i apropar a la nostra infància i joventut aquelles institucions que estan al servei de la societat". El màxim representant de l'exèrcit a Catalunya també ha mostrat el "compromís inequívoc de suport i col·laboració" amb la Festa al Cel, després que l'Ajuntament de Mataró la suspengués l'estiu passat, i ha assegurat que les perspectives per celebrar-la enguany són "bones". Santa Susanna (Maresme) l'espera acollir del 20 al 24 de setembre.