Iceta: "El PSOE té dret a opinar però les decisions que afecten Catalunya les prenem a Catalunya"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat aquest divendres que el PSOE té dret a mostrar el seu posicionament però que les decisions que afecten el PSC es prenen a Catalunya. “El PSOE té dret a opinar però les decisions que afecten Catalunya les prenem a Catalunya”, ha subratllat Iceta a Catalunya Ràdio després de les declaracions del portaveu de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, sobre un eventual pacte electoral entre el PSC i el ‘comuns’. Iceta, però, ha deixat clar que “el PSC no ha decidit això”. D’altra banda, el primer secretari socialista ha assenyalat que no es vol “ni plantejar” que el PSOE no permetés el PSC votar sobre el pròxim secretari general. “Seria un error”, ha sentenciat.