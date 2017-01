Albiol retreu a Puigdemont que afegeixi "més inestabilitat" política en descartar-se per a les properes eleccions

| ACN

El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, considera que l'anunci del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de no presentar-se com a cap de llista en les properes eleccions "obre el debat de la successió" dins el PDeCAT i "afegeix més inestabilitat a la situació política a Catalunya". "El 2017 veurem una situació de certesa i d'incertesa; la certesa és que no hi haurà cap referèndum per separar Catalunya i la incertesa és la que ha provocat el president amb les seves declaracions", ha retret Albiol aquest divendres. Tot i aquesta "certesa" que no se celebrarà el referèndum sobiranista el 2017, el líder popular considera que la decisió sobre com actuar davant una eventual convocatòria ha de ser "consensuada del govern espanyol amb la resta de partits polítics constitucionals, el PSOE i C's bàsicament".