Deixen carbó a la seu de l'ANC de Barcelona: "Mai els hi portarem el que demanen, la independència"

| El Món

La seu de l'Assemblea Nacional Catalana (ACN) a Barcelona -al carrer de la Marina 315- s'ha aixecat aquest matí, dia de Reis, amb carbó a la porta. El carbó anava acompanyat d'un escrit on s'hi llegeix: "Senyors de l'ANC, com són tan xarons com per utilitzar una festa de joia infantil per la seva propaganda política, hem decidit que s'han portat tan malament que ni aquest any ni mai els hi portarem el regal que ens demanen: la independència. A canvi, els hi portem el que els mereixen: negre carbó".