Arrimadas diu que els fanalets independentistes en la cavalcada "traspassen el sentit comú"

En declaracions a Catalunya Ràdio, Arrimadas ha ressaltat aquest divendres la contradicció que sosté que és demanar "una República Catalana" als Reis d'Orient, tal com recollien els cartells de la iniciativa a Vic.

Sobre l'anunci de Puigdemont que en un any ja no serà president, la líder de C's al Parlament ha dit que respecta aquesta decisió però critica que el màxim mandatari de la Generalitat "no té un projecte per a Catalunya més enllà de repetir el 9N".