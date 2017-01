Junqueras mostra "tot el respecte" a Puigdemont després de dir que no serà president el 2018

| Parlament de Catalunya

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha mostrat respecte per la decisió de Carles Puigdemont de no presentar-se com a candidat en unes futures eleccions. En declaracions a 'El Matí de Catalunya Ràdio', ha assegurat que la prioritat ara és la de "convocar, organitzar, guanyar i aplicar" el referèndum per la independència. D'aquesta manera, Junqueras ha demanat anar "pas a pas", sense desviar-se de l'objectiu principal i treballar perquè "les coses surtin bé". "No tenim temps d'abocar les forces en altres escenaris", ha insistit. Paral·lelament, ha afirmat que volen la "màxima convivència i respecte mutu" perquè les millors relacions entre Catalunya i Espanya seran "amb una República independent".