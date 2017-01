Forcadell diu que el referèndum se celebrarà "segur"

| Jordi Borràs

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha assegurat aquest divendres que el referèndum "es farà segur", apuntant que si la política catalana compleix els terminis previstos no tornarà a presentar-se en cap llista per a les pròximes eleccions, ha declarat en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.