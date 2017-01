Rabell (SíQueEsPot) dubta que es faci el referèndum i aposta per un "pactat"

El líder de SíQueEsPot al Parlament, Lluís Rabell, dubta que es faci aquest any un referèndum sobre la independència tal com ha promès el Govern de la Generalitat i aposta per un "pactat amb l'Estat" a mitjà i llarg termini.

En declaracions a Catalunya Ràdio recollides per Europa Press, Rabell ha insistit aquest divendres que "no tindria sentit una convocatòria unilateral" i creu que es deu seguir treballant per un ampli consens per a la seva celebració. Rabell ha evitat respondre si acudirà a votar de celebrar-se aquest referèndum de manera unilateral: "Jo no vull pronunciar-me sobre coses que només existeixen en la imaginació periodística. Són hipòtesis".