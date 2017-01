Sànchez (ANC) creu que el resultat del referèndum hauria de ser vàlid amb un 50%+1

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha afirmat que el 50%+1 dels vots són suficients per validar un referèndum d'independència : "Els resultats del referèndum haurien de ser la meitat més un dels vots". En una entrevista d'Europa Press, Sànchez ha considerat que no fer-ho d'aquesta manera seria "atorgar a unes minories la possibilitat d'imposar una opinió que no és majoritària" entre la població. Creu que en les condicions del referèndum no hauria d'aparèixer un sostre de participació; un argument que ha sustentat en la tradició de referèndums --el de la Constitució de 1978, el de l'entrada en l'OTAN i el de l'Estatut--, en els que no es van plantejar mínims de participació.

"Si això no s'ha fet en altres moments per què s'hauria de fer ara?", ha preguntat el president de l'entitat sobiranista. A més, ha advertit als partidaris del 'no' en un referèndum d'independència que, si no participen, no podran "deslegitimar el resultat" després de la consulta, que a més considera que no ha de tenir sostre de participació. "Si tots els ciutadans amb dret a vot que han participat en els últims processos electorals són cridats a les urnes amb les mateixes oportunitats i garanties, qui no participi en el referèndum no pot pretendre, després, deslegitimar el resultat", ha sentenciat.

Per a Sànchez, l'abstenció és "el factor més difícil d'interpretar" i, malgrat que assumeix que alguns no ho farien per no legitimar el procés electoral, també hi ha persones que no votaran per altres motius. "És molt arriscat que només un d'ells sigui el que interpreti el conjunt de les abstencions", ha raonat, tot i que està convençut que la participació serà majoritària, atenent que la consulta serà vinculant i que els passos posteriors que es prenguin dependran del resultat. Sànchez també demana fixar-se en els precedents internacionals, particularment, d'organismes europeus; concretament, del Consell d'Europa i de la Comissió de Venècia, que és l'organisme específic que treballa els referèndums d'autodeterminació i democràtics al continent europeu.