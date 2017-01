Els Reis arriben a Vic aliens a la polèmica dels fanalets independentistes

| Twitter @jsolec

Les converses entre alguns dels ciutadans de Vic que esperaven pacientment aquest dijous al vespre l'arribada dels Reis d'Orient giraven entorn de la polèmica pels fanalets independentistes. D'opinions n'hi havia de tots colors: des dels que han decidit comprar el fanalet arran del gran rebombori generat, fins els que rebutjaven la iniciativa en considerar que emmascara la festa. Tot i que finalment l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha distribuït 2.000 fanalets amb l'estelada –multiplicant per quatre el que preveien inicialment-, aquests no eren majoritaris entre el públic i no han eclipsat la cavalcada. De fet, a la Plaça Major, un dels punts més emblemàtics de la festa dels Reis a la ciutat, els fanalets es veien amb compta gotes. Al marge de la polèmica, la cavalcada dels Reis de Vic, que enguany celebrava la seva 74a edició, ha comptat amb la implicació de 800 voluntaris, una dotzena de carrosses i 350 teieres.