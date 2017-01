Augmenta l’activitat gripal a Catalunya

L’activitat gripal a Catalunya continua creixent i la taxa ja s’ha situat en 223,87 afectats per cada 100.000 habitants, el que representa el doble del llindar, fixat en 110,7 casos, segons dades del Departament de Salut corresponents a la setmana del 26 de desembre a l’1 de gener. Tot i així, encara es considera que el nivell d’activitat és baix. Aquesta taxa es correspon amb l’increment esperat per aquesta setmana i està, per segona setmana consecutiva, per sobre del llindar epidèmic establert aquesta temporada. El sector de població on ha crescut més la incidència de grip ha estat en els menors de cinc anys. D’altra banda, durant aquesta setmana s’han produït 11 ingressos en els hospitals de la xarxa sentinella (49 des de l’inici de la temporada).