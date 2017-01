Els Reis d'Orient porten la màgia i la il·lusió a tot Catalunya

Els Reis han arribat aquest dijous a la tarda a Catalunya i han portat la màgia i la il·lusió a tot el territori. A Barcelona, Ses Majestats han arribat per mar, amb el pailebot Santa Eulàlia, i han estat rebudes per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau . La cavalcada compta enguany amb un ampli dispositiu de seguretat perquè el risc d'atemptats és de 4 sobre un màxim de 5. A Tarragona els Reis d'Orient han estat rebuts amb il·lusió per centenars de persones al Moll de Costa , on arribat en vaixell. Ses Majestats han portat el sol a Lleida , després més de tres setmanes amb boira. Han arribat a la capital del Segrià un tren històric i han recorregut la ciutat amb catorze carrosses. I per arribar a Amposta els Reis d'Orient han aprofitat les aigües del riu Ebre .

El rei blanc, que s'assemblava i parlava com el tinent d'alcalde Jaume Collboni, ha explicat que porten sacs plens d'encerts per als governants i ha preguntat als infants si, a banda dels regals materials, estimen, aprenen, respecten o ajuden prou . Als nens els ha explicat que hi ha molts infants al món que no tenen regals i viuen en guerra, i per això els ha demanat que acullin també els refugiats que puguin arribar a casa nostra. També els ha demanat que es preocupin per l'escalfament del planeta i reciclin, vagin en bicicleta i transport públic.

Ses Majestats han arribat a les 16.30 hores al Moll de la Fusta de Barcelona amb el pailebot Santa Eulàlia, on els ha rebut l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , que els ha lliurat pa i sal, com a símbol d'acollida, i la clau de la ciutat, que obre les portes de totes les cases. Allà mateix Colau i el rei Melcior s'han dirigit als nens que els esperaven.

L'alcaldessa també ha fet referència als refugiats i ha dit que Barcelona és una ciutat d'acollida i que els seus infants també han demanat a les cartes que les guerres s'acabin arreu del món.

La cavalcada s'ha iniciat, després d'una gran i emocionada acollida per part de centenars d'infants, a l'avinguda del Marquès de l'Argentera. Els Reis i el seu seguici han fet un recorregut de 5 quilòmetres a través del Pla de Palau, la Via Laietana, la plaça Urquinaona, la plaça Catalunya, la plaça Universitat, la ronda Sant Antoni, el carrer Sepúlveda, el Paral·lel, l'avinguda Maria Cristina i ha acabat davant les fonts de Montjuïc. Des d'un punt qualsevol del recorregut, l'espectacle ha tingut una durada aproximada d'uns 50 minuts de duració.

Els Reis d'Orient han estrenat noves carrosses, inspirades en els seus països d'origen: els jardins plàcids d'Orient Mitjà del rei Melcior, el bosc encantat dels peus de l'Himàlaia del rei Gaspar, que recordava al periodista Jordi Basté, i les sabanes africanes del rei Baltasar. A més, l'Escola Deià ha creat unes noves bicicletes per acompanyar el seguici reial i la companyia francesa Quidams ha participat en l'espectacle amb 16 figures de cavalls blancs, que presidien el bloc dedicat a l'estel d'Orient.

Com a mesura de seguretat excepcional, els camions de més de 3.500 quilos no poden circular entre les quatre de la tarda i les deu de la nit per la ciutat, exceptuant els serveis públics. L'Ajuntament va acordar aquesta mesura després d'una reunió entre les forces de seguretat aquest dimarts i arriba després dels atemptats de Niça, l'estiu passat, i Berlín, fa poques setmanes, comesos amb vehicles de gran tonatge en zones molt concorregudes. De fet, Madrid ha prohibit la circulació dels camions durant tres dies --entre dimarts i aquest dijous-- també com a mesura de seguretat.

Arriben a Amposta baixant per l'Ebre

Per segon any consecutiu, els Reis Mags d'Orient han arribat a Amposta baixant pel riu Ebre. Ho han fet pels volts de les sis de la tarda, dalt de tres bots propulsats per remers del Club Nàutic de la ciutat. A l'embarcador els esperaven ja desenes de nens, delerosos per retrobar un any més la comitiva dels tres monarques i els seus patges carregats de regals. Des d'aquest mateix punt ha arrencat la tradicional cavalcada pels carrers més cèntrics de la ciutat fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. En aquest espai, els Reis han pres part en l'adoració i s'han fotografiat amb els més menuts. Aquest divendres, dia de Reis, els patges a cavall faran el repartiment dels paquets per les cases.

La cavalcada temàtica de Tortosa d'aquest 2017 ha tingut com a protagonista, aquest cop, el món dels dibuixos animats, amb la presència de molts dels personatges més populars de la factoria Disney. Els reis han sortit del barri de Ferreries a dos quarts de sis de la tarda i ha fet parada a l'Ajuntament, on han estat rebuts per l'alcalde i la corporació abans d'efectuar el tradicional pregó des del balcó principal de l'edifici consistorial. Posteriorment, s'han dirigit al parc municipal Teodor González, on ha tingut lloc el tradicional lliurament de regals als més menuts.

A Móra d'Ebre, la cavalcada s'ha iniciat poc després de les sis de la tarda amb l'arribada de la comitiva reial pel pont de les Arcades, a l'avinguda Comarques Catalanes. Acompanyats per la Banda de l'Escola Municipal de Música i Dansa així com els Tabalers de la Colla de Diables Sheron, han recorregut els carrers de la població fins a la plaça de Baix, des d'on han saludat els veïns i participat en l'adoració al pessebre. Després dels parlaments al balcó de l'Ajuntament i rebre les claus del poble de mans de l'alcalde, han rebut amb obsequis els nens i nenes del poble a les escales de l'Església. Per últim, a Gandesa, els Reis han arribat per l'avinguda de Catalunya cap a les set de la tarda sobre unes carrosses elaborades per la comissió de festes.

Els Reis Mags arriben en tren històric a Lleida i porten el sol a la ciutat

Un any més, Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat la ciutat de Lleida en un tren històric, en aquesta ocasió estirat per la popular locomotora 'Ye-yé'. Ho han fet a les 17.45 hores a l'estació Lleida-Pirineus, on han estat rebuts per les autoritats locals i també per un nombrós públic. En arribar, Ses Majestat d'Orient han explicat que han portat el sol a Lleida després de molts dies de boira, així com molts regals per als nens i nenes que s'han portat bé. Després de saludar petits i grans, els Reis Mags s'han enfilat a les seves carrosses amb les quals han iniciat un recorregut de 2,8 quilòmetres que els ha dut per diferents carrers i barris de Lleida, tot travessant el riu Segre. Catorze carrosses i una comitiva formada per unes 600 persones, la majoria de les quals integrants de grups musicals, culturals i de teatre de la ciutat, ha acompanyat Ses Majestats d'Orient durant la desfilada per la capital del Segrià.

El recorregut de la comitiva reial s'ha iniciat a la plaça Ramon Berenguer IV i ha continuat per Rambla de Ferran, avinguda Francesc Macià, pont Vell, avinguda de les Garrigues, avinguda de València, pont Universitat, avinguda Madrid, avinguda Blondel, fins a arribar a davant del Palau de la Paeria. En aquest punt, Melcior, Gaspar i Baltasar han baixat de les carrosses i després de la recepció oficial presidida per l'alcalde Àngel Ros han pujat a l'escenari on han rebut tots els nens i nenes que han volgut saludar-los i expressar-los els seus desitjos en un dia tan especial.

Durant la cavalcada de Lleida s'han repartit unes tres tones de caramels –tots aptes per a celíacs-, molts dels quals s'han lliurat en mà com a mesura de seguretat per minimitzar possibles empentes i incidents. En aquest sentit, un centenar d'agents de diferents cossos (Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i de SEM) s'ha encarregat de vetllar per garantir el bon desenvolupament de la desfilada, que ha estat seguida per unes 25.000 persones.

Tarragona rep els Reis d'Orient amb carrosses millorades i més eficients

Els Reis d'Orient han arribat en vaixell al Moll de Costa de Tarragona cap a un quart de set de la tarda, on els esperava una multitud de nens i nenes, alguns d'ells preparats amb cartes d'última hora per lliurar a Ses Majestats. El rei Gaspar ha estat l'encarregat d'anunciar que, enguany, no porten carbó i que fins a Tarragona han desplaçat dos vaixells carregats de joguines.

El rei ros ha felicitat als infants perquè s'han portat "molt bé" i els ha demanat que se'n vagin a dormir aviat. En un discurs pronunciat en català i en castellà, perquè Tarragona és "ciutat acollidora", segons ha dit Gaspar, el rei ha demanat als més petits que estimin "al nen Jesús, als pares, germans, avis, professors i també a les autoritats i al vostre alcalde, que any rere any preparen una gran festa d'il·lusió i alegria".

Posteriorment, Ses Majestats s'han desplaçat en vehicle fins al carrer Reial, punt d'inici de la Cavalcada, que ha aplegat riuades de tarragonins al centre de la ciutat. Enguany, la Brigada Municipal ha fet diverses millores a les carrosses de Melcior, Gaspar i Baltasar, i n'ha renovat la part posterior i el policarbonat. A més, s'ha substituït per leds la il·luminació de les principals carrosses que acullen nens i nenes, la qual cosa permet estalviar un 60% del consum.

La Cavalcada d'enguany compta amb la participació de 240 infants per ajudar a Ses Majestats a repartir fins a 2.000 quilos de caramels, tots aptes per a celíacs. L'itinerari de la Cavalcada recorre el centre de la ciutat i finalitza a la plaça de la Font, on tradicionalment l'alcalde lliura les claus de la ciutat als Reis d'Orient perquè puguin repartir regals durant la nit.

A Reus, Ses Majestats han arribat al Parc Sant Jordi cap a dos quarts de cinc de la tarda i, després de visitar els nens ingressats a l'hospital, han iniciat la cavalcada pel centre de la ciutat. A Valls, els Reis d'Orient han arribat a l'estació del ferrocarril i, a Salou, Cambrils i Segur de Calafell ho han fet per via marítima.