La NASA identifica proves de neu i gel a Plutó

| NASA/JHUAPL/SwRI

Un equip de científics de la NASA ha trobat proves de característiques de neu i gel a Plutó que, fins ara, només s'havien observat a la Terra. Així ho ha difòs la NASA, que ha explicat que la troballa científica ha estat possible gràcies a la utilització d'un model d'anàlisi similar al que els meteoròlegs utilitzen per a pronosticar el temps i una simulació per ordinador de la física de l'evaporació de gels.

Es tracta d'unes crestes, conegudes com a Tartarus Dorsa, que suggereixen que la presència d'una atmosfera és necessària per a la formació de gel i neu, un fet que segons els científics, explicaria per què fins ara no s'han vist en altres satèl·lits gelats sense aire o planetes nans. "Les diferències exòtiques en el medi ambient donen lloc a característiques molt diferents. I aquesta prova dels nostres models terrestres suggereix que podem trobar aquestes característiques en altres parts del sistema solar, i en altres sistemes solars, on les condicions són adequades", assenyala la NASA en un comunicat.