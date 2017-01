Fillon i Le Pen es consoliden i Macron puja davant la debacle socialista

Una enquesta difosa aquest dijous per 'Les Echos' situa Fillon i Le Pen com els rivals a batre. L'ex-primer ministre obtindria fins un 28% dels vots en la primera volta, mentre que els números de la dirigent ultradretana oscil·len entre el 22 i el 24% , en funció dels diferents escenaris.

Els socialistes, per la seva banda, també han de decidir qui serà el seu representant, tot i que l'enquesta de 'Les Echos' els vaticina un mal resultat passi el que passi aquest mes. L'ex-primer ministre Manuel Valls és el més ben posicionat, però tot i així quedaria relegat a la cinquena plaça en cas que Bayrou s'hi presenti.

Milloren, en canvi, les perspectives de l'exministre d'Economia Emmanuel Macron, que obté una intenció de vot d'entre el 16 i el 24%, segons el sondeig, elaborat a partir de 925 entrevistes. Així, aspiraria fins i tot a donar la sorpresa i a passar a la segona volta.

L'enquesta no analitza què passaria en aquesta segona votació, prevista per al 7 de maig. Aquest dia serà quan es conegui qui succeeix François Hollande com a inquilí de l'Elisi per als propers cinc anys.