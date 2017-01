Els Reis d'Orient demanen als barcelonins que acullin els infants que fugen de les guerres

Ho ha dit el rei Melcior, en representació de Gaspar i Baltasar, quan han arribat per mar a la capital catalana, on els ha rebut l'alcaldessa, Ada Colau, que els ha lliurat els símbols de l'hospitalitat i benvinguda --el pa i la sal-- i les claus de la ciutat.

Els Reis d'Orient han demanat aquest dijous als barcelonins que donin caliu i acollida a les persones que fugen de les "guerres sense sentit" , especialment els infants que es veuen obligats a fugir amb les seves famílies sense, sovint, saber on anar.

"Ells també mereixen poder ser feliços, tenir somnis i poder construir, entre vosaltres i les vostres famílies, les seves noves vides", ha expressat Melcior en relació amb els refugiats, i ha demanat als més petits que els acullin i que comparteixin la vida amb ells als seus barris.

Melcior també ha assegurat que han portat els sacs plens d'encerts per als governants de la ciutat: "Encerts per governar, amb humilitat i responsabilitat", i ha insistit que han d'actuar pensant en el que és millor per als barcelonins.